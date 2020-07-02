هيئة النقل العام تعلن أسماء 15 منشأة لتأجير السيارات فئة «أ»

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الخميس، قائمة منشآت تأجير السيارات فئة ( أ )، المصنفة من قبل الهيئة، وأوردت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أسماء الشركات: «أبو ذياب، أريج الخليج، الأفضل، بدجت السعودية، ثريفتي هرتز،Al Jazirah، شركة حسين، شركة ذيب لتأجير السيارات، روتانا لتأجير السيارات، الجميع لتأجير السيارات، الفارس لتأجير السيارات، لومي، المفتاح، هلا العربية، وشركة الوفاق لتأجير السيارات»،

وقبل تطبيق خدمة «تقدير» الجديدة في نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، حرصت الهيئة العامة للنقل على توضيح المقصود بالخدمة، وأهدافها ومتطلبات التقدير لمركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

وعرفت الهيئة العامة للنقل خدمة «تقدير» بأنها «تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك من خلال جهة تقييم معتمدة ومحايدة لتقدير الأضرار الواقعة على مركبات التأجير، وتحديد نسبة التحمل فيها (المؤجِّر/المستأجر) وتكلفة الإصلاح وقطع الغيار»، كما أعلنت الهيئة العامة للنقل موعد إطلاق الخدمة، مؤكدة أنها تبدأ رسميًّا يوم الأحد 5/7/2020م الموافق 14/11/1441هـ.

وبينت الهيئة العامة للنقل كذلك، متطلبات التقدير لمركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وهي: نسخة من عقد تأجير المركبة- إرفاق آخر 3 عقود تأجير للمركبة- نسخة من وصف الحالة الفنية للسيارة الداخلية والخارجية قبل وبعد تسليمها موضحًا فيها الضرر باللغة العربية وبشكل آلي «طباعة».

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