وزارة الصحة: 4 أدوات للتخسيس والابتعاد عن الفئات الأكثر تأثرًا بكورونا

عبر احتساب السعرات الحرارية
أفادت وزارة الصحة، اليوم الخميس بتقديمها 4 أدوات عبر موقعها الإلكتروني لاحتساب السعرات الحرارية، من شأنها المساعدة في خسارة الوزن حتى لا تكون ضمن الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا وهي (الفحص الطبي، حساب الوزن المثالي، احتساب الخطوات، حساب السعرات الحرارية).
وقالت الصحة عبر (إنفوجراف توعوي) نشرته في حسابها الرسمي على موقع «تويتر» وعبر منصتها التوعوية # عش بصحة: «22 دقيقة يوميًا تساعدك لتجاوز مرحلة الخطر بإذن الله. غيَّر خطة اليوم وابدأ أولًا بصحتك!».
وذكرت الصحة تعريفًا محتصرًا لكل أداة من أدوات (الفحص الطبي، حساب الوزن المثالي، احتساب الخطوات، حساب السعرات الحرارية) كما يلي:
ــ «الفحص الطبي» وهي خدمة إلكترونية عبر تطبيق صحة تمكنك من تقييم صحتك العامة من خلال (1- النشاط 2- التغذية 3- الحالة المزاجية).
ــ «حساب الوزن المثالي» وهي عملية حسابية تقوم بحساب الوزن المثالي للشخص بمعلومية الطول.
ــ «احتساب الخطوات» خدمة تتيح للمستخدم احتساب خطواته بشكل يومي عبر تطبيق صحتي.
ــ «حساب السعرات الحرارية» وهي عملية حسابية تقوم على حساب عدد السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا للشخص بناء على عوامل مثل الوزن، الطول، العمل، مستوى النشاط.
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