الأحد القادم.. وتفعيل آلية طلب موعد
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت، اليوم الخميس، عن عودة العمل بجميع أقسامها، ابتداءً من يوم الأحد القادم، باستثناء قسم التأشيرات.
وقالت السفارة، عبر حسابها بتويتر، إنه «يسرُّ السفارة أن تعلن للمواطنين الكرام عن عودة العمل بجميع أقسامها ابتداءً من يوم الأحد 5 يوليو 2020م، باستثناء قسم التأشيرات».
وأشارت السفارة في الكويت إلى أنه تم اعتماد آلية (طلب موعد) لمراجعة قسم السعوديين.
كما أعلنت السفارة، أنه لبقية المراجعين، فجميع طلبات التصاديق للشركات والأفراد ستتم عبر المكاتب المعتمدة التالية:
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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية بالكويت تبدأ العمل بجميع أقسامها.. وتستثني التأشيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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