تستخدم قصصًا وشخصيات عامة مختلفة في إعلاناتها للاحتيال
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من شركات الفوركس غير المرخصة والتي تستخدم قصصًا وشخصيات عامة مختلفة في إعلاناتها للاحتيال على المستخدمين.
وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «تستخدم شركات الفوركس غير المرخصة قصصًا وشخصيات عامة مختلفة في إعلاناتها للاحتيال عليك، لا تنخدع بها!».
اقرأ أيضًا:
أهمها تأجيل الأقساط.. 4 مبادرات من «ساما» للتخفيف من الآثار الاقتصادية لكورونا
مؤسسة النقد توجه البنوك بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية
مؤسسة النقد تقرر عزل جميع العملات السعودية الواردة من الخارج
كانت هذه تفاصيل خبر «مؤسسة النقد» تحذر من شركات الفوركس غير المرخصة.. وطرق خداع المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.