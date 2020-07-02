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صور نادرة أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود في الكعبة

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نشرت مؤسسة الملك سعود صورا نادرة لوضع الإطار الفضي للحجر الأسود في الكعبة المشرفة.

وضع حساب المؤسسة على موقع "تويتر"، صورتين للملك الراحل سعود بن عبد العزيز لحظة قيامه بوضع الإطار الفضي للحجر الأسود بالكعبة المشرفة، في المسجد الحرام.

وتعود الصور التي نشرتها المؤسسة إلى شهر إبريل/ نيسان 1956، ويظهر فيها الملك الراحل وبجواره عدد من الأمراء والمسؤولين وقتها.

​وعلقت المؤسسة على الصور: الملك سعود رحمه الله يضع الإطار الفضي الجديد للحجر الأسود في ركن المسجد الحرام يوم الأربعاء 22 / 8 / 1375هـ في حفل إسلامي مهيب". 

ونقل الحساب عن الملك الراحل: "بودي أن أجعل الإطار من الجوهر الثمين والدر الكريم، ولكنني أتقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء".

وأظهرت الصور، الملك سعود وهو يتفقد الحجر الأسود دون وجود الإطار الفضي، وأخرى له وهو يضعه.

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