"مختبرات "البيئة" تجتاز اختبارات الكفاءة الدولية لـ 9 أمراض وبائية

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وأوضح الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، أن اختبارات الكفاءة تعتبر أداة مهمة للتحقق المستمر ومراقبة وضبط أداء المختبرات وفق معايير مرجعية دولية محددة، لتوفير أقصى درجات الخدمة المخبرية تماشياً مع توجهات "رؤية المملكة 2030".
وأكد البطشان، أن هذا العمل يهدف إلى رفع جودة وكفاءة المختبرات من خلال توثيق النتائج وفق أعلى المعايير الدولية، واستناداً إلى الهيئات والمنظمات والمختبرات المرجعية بهذا الشأن، بالإضافة إلى تطوير المختبرات لضبط الجودة، ورفع الكفاءة التشغيلية لمختبرات الوزارة، وتعزيز واستدامة الخدمات المقدمة، واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.
وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى توسيع نطاق اختبارات الكفاءة لرفع جاهزية الكوادر الفنية تزامناً مع تطوير الإمكانيات والتقنيات الحديثة في مختبرات الوزارة، وتماشياً مع الخطط الاستراتيجية ومواكبة للتطور في مجال المختبرات.
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