محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قرارًا بتكليف المهندس، ممدوح محمد علي عراقي، مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله، مديرًا لمركز الإشراف. ويعد المهندس عراقي من الكفاءات الإدارية السابقة في أمانة العاصمة المقدسة. 02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 02:09 PM Advertisements "عراقي" مديراً لفرع وزارة الحج والعمرة بمكة "عراقي" مديراً لفرع وزارة الحج والعمرة بمكة أصدر وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قرارًا بتكليف المهندس، ممدوح محمد علي عراقي، مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله، مديرًا لمركز الإشراف. ويعد المهندس عراقي من الكفاءات الإدارية السابقة في أمانة العاصمة المقدسة. الكلمات المفتاحية ، "عراقي" مديراً لفرع وزارة الحج والعمرة بمكة ،

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