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دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، جميع المختصين والمهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول العديد من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية.
وبلغ عدد المشاريع المطروحة لآراء العموم نحو 16 مشروعًا، تَضَمّنت مواصفات تختص بالسلامة الكهربائية، وكذلك قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية، وطرق اختبار مساحيق الغسيل المنزلية، ومنظفات السجاد، والزجاجات المخبرية، وجلود البطانيات، بالإضافة إلى اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ.
وأوضحت المواصفات السعودية أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة الجمهور من المهتمين وأهل الاختصاص وكل من يرغب في إبداء الرأي؛ وذلك من أجل تطوير مواصفات قياسية ولوائح فنية تدعم الصناعات الوطنية وتعزز تنافسية الاقتصاد السعودي.
وللتعرف أكثر وإبداء الآراء والمقترحات حول مشاريع المواصفات واللوائح؛ يمكن الدخول على الرابط التالي https://bit.ly/2NTQw8Jالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 02:01 PM
تَضَمّنت مواصفات تختص بمساحيق الغسيل المنزلية ولائحة الأبواب والنوافذ
دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، جميع المختصين والمهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول العديد من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية.
وبلغ عدد المشاريع المطروحة لآراء العموم نحو 16 مشروعًا، تَضَمّنت مواصفات تختص بالسلامة الكهربائية، وكذلك قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية، وطرق اختبار مساحيق الغسيل المنزلية، ومنظفات السجاد، والزجاجات المخبرية، وجلود البطانيات، بالإضافة إلى اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ.
وأوضحت المواصفات السعودية أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة الجمهور من المهتمين وأهل الاختصاص وكل من يرغب في إبداء الرأي؛ وذلك من أجل تطوير مواصفات قياسية ولوائح فنية تدعم الصناعات الوطنية وتعزز تنافسية الاقتصاد السعودي.
وللتعرف أكثر وإبداء الآراء والمقترحات حول مشاريع المواصفات واللوائح؛ يمكن الدخول على الرابط التالي https://bit.ly/2NTQw8J
، 16 مشروعًا.. المواصفات تدعو لإبداء المقترحات حول عدد من اللوائح الفنية ،
المصدر : الخليج 365
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