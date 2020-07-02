شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المذيعة "غادة عويس": هذا الشخص لابد من إعدامه ليكون عبرة لكل الكائنات (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ مساءً (أخبار الخليج 365)

طالبت مذيعة قناة الجزيرة اللبنانية غادة عويس، بإعدام مغتصب الطفل السوري في لبنان. وقالت في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏هذا الكائن الذي اغتصب الطفل اللاجىء في لبنان ينبغي أن تجري محاكمته علنياً وأن ينال عقوبة إعدام في ساحة البرج أمام الجميع ليكون عبرة لكل الكائنات على شاكلته وشاكلة جورج نادر". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بجملة قاتلة.. "فيصل القاسم" يعلق على اغتصاب الطفل السوري.. شاهد! مرزوقة عن فيديو هند القحطاني وبنتها: ما فكرت بطريقة جنسية.. ظلمتوني! "شمس الكويتية" تعترف: لا زلت أمارس هذا الأمر مع زوجي رغم طلاقنا! ما الذي يحدث.. فنانة عربية شهيرة تتحدى جمهورها بصور عارية وإيحاءات جنسية.. والمفاجأة تعمدها إظهار هذه المنطقة الحساسة بصورة منفردة وبشكل أوضح.. شاهد! عاجل من جديد.. صورة مسربة للمذيعة "غادة عويس" على أحضان هذا الرجل.. شاهد! صادم.. فنانة عربية تطلب رأي الجمهور في "مؤخرتها" (صور فاضحة) شاهد.. "نسرين طافش" بلباس المسبح وصور عارية تنشر لأول مرة Advertisements عاجل.. قناة العربية تفاجئ قبل قليل جمهور "رجاء الجداوي" بخبر حزين وصادم.. شاهد! مفاجأة جديدة بخصوص عطر محمد بن سلمان.. لا يناسب الكثيرين لهذا السبب! "معتز" بطل مسلسل "باب الحارة" ينشر صورة زوجته الحقيقة.. لن تصدق كيف حبست أنفاس المتابعين بجمالها النادر.. شاهد! شبكة CNN الأمريكية تسرب مكالمات ترمب.. طريقة حديثة مع قادة الدول وخصوصا محمد بن سلمان واردوغان! فيديو صادم.. لحظة نبش قبر "صدام حسين" وصحيفة سعودية تكشف تفاصيل مرعبة عن الواقعة.. ومفاجأة كيف كانت الجثة.. شاهد! مذيع الجزيرة "جمال ريان" يفجر قنبلة مدوية بوثائق سرية ستقلب الأمور رأسًا على عقب في هذه الدولة الخليجية.. شاهد! شاهد.. هند القحطاني تتخطى كل الخطوط الحمراء بفيديو "عاري" لبنتها "رؤى" وتركيز قوي على مناطق حساسة من جسمها عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد! وأضافت: "الأرض بغنى عن هذه القذارة والعالم أفضل بدونهم". وكان مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل، أظهر مطاردة واعتداء نجل قيادي في حزب الله على طفل سوري واغتصابه في البقاع اللبناني، فيما أثار موجة غضب كبيرة حيث ناشد اللبنانيون القوى الأمنية للتحرك لوقف هذه الإنتهاكات بحق الطفل.

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