شكرا لمتابعة خبر عن 546 غرامة خلال 4.700 جولة رقابية على محلات ومنافذ بيع مخالفة بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 4.700 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذو القعدة 1441هـ .

وأسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 546 غرامة بحق المخالفين أغلبها تخص الأسعار وسلامة السلع ، وذلك فيالهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والاسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات .

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين لتقديم البلاغات حول اية مخالفات عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت ..