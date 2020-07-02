شكرا لمتابعة خبر عن 546 غرامة خلال 4.700 جولة رقابية على محلات ومنافذ بيع مخالفة بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 4.700 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذو القعدة 1441هـ .
وأسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 546 غرامة بحق المخالفين أغلبها تخص الأسعار وسلامة السلع ، وذلك فيالهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والاسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات .
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين لتقديم البلاغات حول اية مخالفات عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت ..
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