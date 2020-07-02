شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يطلع على تجربة التحول الرقمي لفرع الوزارة بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه بالوزارة اليوم، مسؤولي الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة وفرع المدينة المنورة للاطلاع على تجربة التحول الرقمي بأعمال وخدمات فرع الوزارة بالمدينة المنورة .

ونوه الدكتور آل الشيح في بداية الاجتماع بما تشهده فروع الوزارة بالمناطق من تطور ملموس في تقديم الخدمات للمستفيدين منها وفق برامج التقنية التي سهلت إنجاز المعاملات ويسرت تقديمها مواكبة وتحقيقاً لرؤى وتوجيهات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ .

وبين معاليه أن وزارة الشؤون الإسلامية حرصت وتحرص دائماً على مواكبة كل جديد ومفيد يسهم في تقديم أرقى الخدمات لبيوت الله والدعوة إلى الله ويحقق أعلى المعايير في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ومنها توظيف التقنية والممارسات التي تسهم في ذلك ومنها برنامج التحول الرقمي .

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وشدد معاليه على أهمية البدء بتنفيذ برنامح التحول الرقمي واستبدال العمليات التقليدية بالرقمية وبشكل جذري في طريقة العمل لكل فروع الوزارة وذلك عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل تحقيقا للرؤى والأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها مواكبة لرؤية المملكة 2030.

عقب ذلك شاهد معاليه العرض المرئي لتجربة التحول الرقمي بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة وأبرز المنجزات التي قدمها الفرع في مجال التقنية وتحسين مستوى وجودة الخدمات للمستفيدين ومساهمتها في إنجاز أكثر من 22 ألف معاملة خلال عام.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور محمد بن صالح بن سعيد والمدير العام

للشؤون الإدارية والمالية عبدالرحمن التويجري ومدير عام الإدارة العامة تقنية المعلومات وليد المطيري وعدد من المسؤولين بالوزارة وفرع المدينة المنورة.