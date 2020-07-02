شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يحسم الجدل حول الأضحية عبر تطبيقات الذبائح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشرية بجامعة الإمام حكم الأضحية من خلال تطبيقات الذبائح . كشف الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشرية بجامعة الإمام حكم الأضحية من خلال تطبيقات الذبائح . وأكد في برنامج "يستغتونك " المذاع على قناة "الرسالة " الفضائية ، انه لا بأس بذلك بشرط ان يقول الذابح " بسم الله .. الله اكبر .. اللهم ان هذه الأضحية عن فلان بن فلان . وتابع ، فإذا اطمئن صاحب الأضحية بأن الذابح يسمي باسم الله ويكبر ويقول هذه الصيغة فلا بأس وتجوزالأضحية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "الخثلان" يحسم الجدل حول الأضحية عبر تطبيقات الذبائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.