شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم قبول مدراء المدارس الهدايا من المعلمين والمعلمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عدم جواز الهدايا المقدمة من المعلمين والمعلمات لمدرائهم بالمدارس.
وقال "الخثلان " في برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة الفضائية ، ان هذه الهدية من أجل المنصب الوظيفي ولو أن هذا الشخص لم يكن مديراً لما أهداه المعلم الهدية .
واستدل على عدم جواز قبولها بقوله "صلى الله عليه وسلم " :ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليّ، ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدى إليه شيء أم لا .
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