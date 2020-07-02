شكرا لمتابعة خبر عن «هدف» تحذر من الكشف عن معلومات شخصية لطرف ثالث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال صندوق تنمية الموارد البشرية"هدف" محذرا من الحسابات الوهمية، التي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل، و الكشف عن أي معلومات الشخصية وبيانات السجل المدني أو الملف الشخصي لأي طرف ثالث.

وتابع هدف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «تجنب إفشاء البيانات الرسمية الخاصة بك لأصحاب الحسابات الوهمية في قنوات التواصل الاجتماعي، موضحا بأن التواصل مع طرف ثالث يساعد المستفيد من الحصول على دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته في البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص».

وأردف صندوق (هدف) إلى أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث، قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات لعمليات غير نظامية، مؤكدًا أن استخدام التقنيات الرقمية في البرنامج ساهم بالتسهيل على كل المتقدمين والمتقدمات.