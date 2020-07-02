رحيل "نوف العنزي" محاربة السرطان يشعل "تويتر "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اشتعل موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " بوفاة المواطنة " نوف العنزي " محاربة السرطان التي قاومت المرض اللعين على مدار ثلاثة اعوام . اشتعل موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " بوفاة المواطنة " نوف العنزي " محاربة السرطان التي قاومت المرض اللعين على مدار ثلاثة اعوام . وصعد هاشتاج يحمل اسم " السرطان يغيب نوف العنزي " الترند على تويتر وسط آلاف الدعوات بالدعاء بالرحمة . وتوفيت " العنزي " في إحدى مستشفيات الرياض بعد رحلة طويلة مع العلاج والمثابرة ، ودفنت بمقابر النسيم . وكشف شقيق الراحلة عن تغريدة مؤثرة لها نشرتها قبل عامين قالت فيها : مررت بلحظات شعرت فيها أني لن أحتمل أكثر وأني سأموت، لكن لا شيء من هذا حدث! لم أمت وها أنا أحتمل أكثر! وهذا علمني جيدًا من أكون، وجعلني أدرك قوتي وكم أني أستطيع مهما تعبت ومهما أتلف هذا كل شيء"، بينما ترك عبدالرحمن تعليقًا فقال: "الله يرحمك ويغفر لك ياحبيبتي" ليتفاعل معه آلاف المغردون .

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