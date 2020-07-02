شكرا لمتابعة خبر عن 3 فروق جوهرية بين ضريبة القيمة المضافة والإنتقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الخميس الفرق بين ضريبتي القيمة المضافة والإنتقائية . كشفت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الخميس الفرق بين ضريبتي القيمة المضافة والإنتقائية . وأكدت ان الضريبة المضافة تتميز بالتالي : 1- ضريبة مباشرة على معظم السلع. 2- تفرض على القيمة المضافة للعمليات التجارية . 3- تكون بنسبة ثابتة على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها . Advertisements أما الضريبة الإنتقائية فهي : - ضريبة مباشرة على سلع معينة كالمشروبات الغازية والتبغ ومشتقاته . - يتم فرضها بنسب متفاوتة تختلف من سلعة لأخرى . - تُفرض لضررها على الصحة العامة او البيئة وليس لتعزيز موارد الدولة كما هو الحال في الضريبة المضافة . وكانت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 % قد تم تطبيقها امس الأربعاء ودخلت حيز التنفيذ .

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