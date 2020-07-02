شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية نادرة لقصر المربع عام 1950 م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت صور تاريخية نادرة عن قصرالمربع العريق قبل نحو 70 عام وتحديداً عام 1950 م / 1370 هـ .

وأظهرت الصورة التي نشرتها دارة الملك عبد العزيز القصر في منطقة خالية من المباني حيث كان يبعد عن العاصمة .

وشهد قصر المربع العديد من المواقف التاريخية وانتقل الملك عبد العزيز للعيش فيه حيث كان يعيش قبله في قصر الديرة .