شكرا لمتابعة خبر عن تدخل جراحي ناجح لاستئصال ورم في بطن مريضة بالنعيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الشمري (صدى):

تمكن اطباء مستشفى النعيرية العام – احد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية – من إجراء عملية جراحية هي الأولى من نوعها والتي تجرى بالمستشفى لمواطنه في العقد الثالث من العمر تعاني من آلام حادة ومستمرة في البطن ، حيث راجعت عيادة الجراحة بالمستشفى العام وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة تبين وجود ورم سرطاني مستدير داخل مساريق الامعاء " اغشيه جدار الامعاء " .

وبناء عليه تقرر إجراء عملية استكشاف للبطن ، وادخلت المريضة لغرفة العمليات وإجريت لها عملية لاستئصال الورم وجزء من الأمعاء الدقيقة والقولون وإعادة توصيل للأمعاء وتنظيف البطن ، وقدر وزن الورم ب ٢ كيلو تقريباً وقطر ٣٠ سم .

واستغرقت العملية الجراحية قرابة ٣ ساعات تكللت بالنجاح، وبعد تماثلها للشفاء التام غادرت المستشفى لتتابع بعد ذلك في عيادة الجراحة.