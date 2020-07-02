شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على الشروط الأربعة لإصدار تفويض قبطان لـ "واسطة بحرية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اشترطت قوات حرس الحدود، لإصدار تفويض قبطان لقيادة الواسطة البحرية 4 إشتراطات .

وأوضحت حرس الحدود للخدمات الإلكترونية "زاول" عبر تويتر، الإشتراطات الأربعة في إنفوجراف، بيَّن خلاله أن إصدار تفويض قبطان لقيادة الواسطة البحرية وهي أن تكون رخصة قيادة الواسطة البحرية للقبطان سارية المفعول، والتأكد من عدم انتهاء رخصة الواسطة البحرية.

وتابعت البوابة الإشتراطات بأن يكون القبطان غير السعودي تحت كفالة مالك الواسطة البحرية (قوارب الصيد)، ويجب ألا تتجاوزمدة التفويض، تاريخ انتهاء إحدى الرخص التالية: «رخصة السجل التجاري للجهة المستفيد – الهوية – الإقامة – الجواز».