شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. "الأمن البيئي" ينقذ شجرة طلح معمّرة جرفتها السيول بالثمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

استجابت القوات الخاصة للأمن البيئي لطلب إنقاذ شجرة معمرة من أشجار الطلح بالقرب من الثمامة بمدينة الرياض، حيث تمكنت وبمشاركة الجهات المعنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة من إعادة الشجرة المعمرة لموقعها بعد سقوطها خلال الفترة الماضية بسبب السيول والرياح.

جاء ذلك استجابة لأحد النداءات التي أطلقها حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مهتم ببذور الأشجار البرية بدول مجلس التعاون، حيث وجه نداءه للجهات المعنية لإنقاذ الشجرة المعمرة والمحافظة عليها بعد سقوطها.

الجدير بالذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي هي أحد القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتعمل على مراقبة وضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي في المملكة مثل الاحتطاب وتجريف التربة والصيد الجائر وغيرها.

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