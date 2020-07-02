تعرف على تفاصيل دعم حساب المواطن مع تطبيق القيمة المضافة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف حساب المواطن عن موقفه من قيمة التعويض على الدفعات الجديدة بالتزامن من تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع يوليو بأن تعويض الضريبة لا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس .
وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر ردا على إستفاسار عن موقفه من قيمة التعويض في الدفعات الجديدة: بأن البرنامج يعوض على قيمة الضريبة المضافة، بألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الـ28 من شهر مارس 2020م -قيمة الضريبة المضافة 5%.
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وأعلن حساب المواطن أمس صدور نتائج الأهلية لدورة الدفعة 32 استحقاق شهر يوليو 2020 داعياً إلى الاستعلام عن النتائج عبر الموقع هنا
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