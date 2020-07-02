شكرا لمتابعة خبر عن المسند: أجواء صيفية مستقرة على المملكة وتوقعات بسحب ممطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال دكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، بأن أجواء اليوم الخميس بالمملكة صيفية مستقرة بوجه عام على معظم المناطق. قال دكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، بأن أجواء اليوم الخميس بالمملكة صيفية مستقرة بوجه عام على معظم المناطق. وتابع المسند عبر حسابه "تويتر" متوقعا بأن السحب قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في عسير و جازان وربما الباحة هذا والله أعلم.

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