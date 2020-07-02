شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: لا يترتب رسوم على نقل معلومات جواز السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، بأنه لا يشترط وجود المستفيد داخل المملكة ليتمكن من نقل معلومات جواز السفر، كما أنه لا يترتب رسوم على ذلك.

وكان ذلك ردا على إستفسار جاء عبر حساب الجوازات "هل هناك أي رسوم لنقل معلومات جواز سفر جديدة؟»، وسؤال آخر: «كيف يمكنني نقل معلومات من الجواز القديم إلى الجديد وأنا خارج المملكة؟ مع العلم أن الخروج والعودة منتهية»،

وردت المديرية على الإستفسارعبر حسابها «تويتر» «أهلًا بك، لا يترتب رسوم على إجراء نقل المعلومات. سعدنا بتواصلك، موضحة بأنه لا يشترط وجود المستفيد داخل المملكة لتتمكن من إجراء نقل المعلومات» .