شكرا لمتابعة خبر عن بدء استقبال المستفيدين ببلديات أمانة الرياض بشروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم الخميس بدء استقبال المستفيدين بمقرات البلديات بعد حجز الموعد عبر بوابة امانة الرياض الإلكترونية . أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم الخميس بدء استقبال المستفيدين بمقرات البلديات بعد حجز الموعد عبر بوابة امانة الرياض الإلكترونية . وحددت الأمانة شروط استقبال المستفيدين على النحو التالي : 1- حجز موعد عبر بوابة الأمانة الإلكترونية . Advertisements 2- الحضور إلى مقر البلدية قبل الموعد المحد بـ 30 دقيقية . 3- إبراز النسخة الإلكترونية من الموعد للتحقق من صحته . 4- الإلتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء استقبال المستفيدين ببلديات أمانة الرياض بشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.