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تحول رقمي شامل لإدارة شؤون السجناء وإجراءات السجون

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعتزم المديرية العامة للسجون تنفيذ نظام تقني لإدارة إجراءات السجناء يهدف إلى "إدارة رقمية " بلا مراجعين او تدخل بشري مع مزيد من الكفاءة .

وستشمل الإجراءات التي ستحول إلى عمل رقمي " إيداع النزلاء ، والزيارة والمراسلة ، والتفتيش ، والرعاية الصحية والثقافية ، ومراجعة وتقويم الهيكل الإداري سواء باللوائح او إعادة الهيكلة " ، وفقاً لـ " الوطن " .

وتشمل الإجراءات الرقمية لإعادة الهيكلة أيضاً : إنشاء مجلس للسجون لرعاية السجناء ، ومركز تدريب لأعمال السجون في جدة ، ومركز تطوير القدرات النسائية بالسجون ، وغرف تحكم وسيطرة ، ومشروع للحوسبة ، والجزاءات او الإفراج " ، وغيرها من الإجراءات .

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