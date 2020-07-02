حرس الحدود تطلق خدمات الصيد والنزهة إلكترونيًا

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود تقديم خدماتها المختلفة إلكترونيًا، من خلال بوابة «زاول» بما في ذلك خدمات الصيد والنزهة، التي تمت إضافتها للبوابة.

يأتي ذلك لتمكين المستفيدين للحصول على التصاريح المطلوبة بشكل إلكتروني؛ حيث تمكِّن المتنزهين وهواة الصيد والغوص والرياضيات البحرية من ممارسة هذه الأنشطة بيسر وسهولة على طول سواحل المملكة التي تبلغ 3500كم.

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وأوضحت أنه للاستفادة من الخدمة يجب التسجيل في خدمات الصيد والنزهة وبعدها تتم الموافقة على التسجيل وتفعيل الحساب، ثم إضافة الوسائط البحرية المطلوبة ثم التفويض عليها، وأخيرًا تقديم طلب الإبحار ثم إصدار التصريح من أجل ممارسة النشاط بشكل نظامي.

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