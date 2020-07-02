توضيحات هامة من حساب المواطن حول الدورة الـ32 بعد صدور «نتائج الأهلية»

كشف برنامج حساب المواطن، مساء أمس، الأربعاء، صدورَ «نتائج الأهلية» للدورة 32 الخاصة بشهر يوليو 2020، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستفيدين التحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (من هنا).

وفي هذا الإطار، رد برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين على عدد من الأسئلة التي وجهت له على منصات التواصل الاجتماعي.

وبلغت الدفعة الـ31 السابقة من برنامج حساب المواطن 1.7 مليار ريال استفاد منها 12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو الماضي.

شروط إثبات الاستقلالية

وجدد برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، التذكير بتعريف الفرد المستقل في البرنامج، وشروط إثبات الاستقلالية، مشيرًا إلى أنه هو كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر، يقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به، ويكون غير متزوج (ذكرًا أو أنثى).

كما أوضح برنامج حساب المواطن أن من شروط إثبات الاستقلالية، أن يكون مستقلًّا في السكن، على أن يثبت ذلك بعقد إيجار موحد باسم المستفيد، أو صك ملكية سكن باسمه، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو سكن بأحد المعاهد أو الكليات العسكرية باسمه.

حساب المواطن وضريبة القيمة المضافة

وكشف برنامج حساب المواطن موقفه من زيادة الدفعات القادمة؛ بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % من أول يوليو الجاري، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أي تحديث سيتم إعلان ذلك رسميًّا.

وفي رده على على استفسار أحد المستفيدين، حول وجود زيادة في الدفعات القادمة؛ بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 %، ذكر حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، عبر «تويتر»، أنه «في حال طرأ أي تحديث في البرنامج، أو تغيُر في قيمة الدعم، سيتم الإعلان عنه من خلال قنواتنا الرسمية».

5 حالات للدفعات تظهر على حساب المستفيد

وأوضح برنامج حساب المواطن حالات الدفعات وتفاصيلها التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية للبرنامج، وهي كالتالي :

أولًا: «لا توجد».. وتعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف.

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ثانيًّا: «تحت الإجراء للصرف».. وتعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

ثالثًا: «مدفوعة».. وتعني أن أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب (الآيبان) المسجل في البوابة الإلكترونية.

رابعًا: «مرفوضة».. وتعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد؛ بسبب أن حساب المستفيد البنكي وقت الإيداع لم يكن نشطًا.

خامسًا: «في الانتظار».. وتعني أن المبلغ معلق؛ بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح.

حذف المستفيد لحسابه

وأكَّد برنامج حساب المواطن، أنَّ قيام المستفيد بحذف حسابه حتى لو كان عن طريق الخطأ، لا يتيح له التسجيل مرة ثانية في الوقت الحالي.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه «في حال تم حذف الحساب لا يمكنك التسجيل، حيث التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا».

وتابع: «حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».

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