ضبط وافدين بنغاليين تورطا في جمع أموال ومحاولة تهريبها إلى الخارج

كشفت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، عن ضبط وافدين بنغاليين تورطا في جمع أموال ومحاولة تهريبها، وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على وافدين اثنين من الجنسية البنجلاديشية، بعد تورطهما في جمع الأموال ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة.

ولم يقدم الوافدان ما يثبت مشروعيتها؛ حيث ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (210) آلاف ريال، وأوراقًا لتدوين إيرادات تلك المبالغ؛ وذلك داخل وحدة سكنية اتخذاها مقرًّا لجمع الأموال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى الجهة المختصة.