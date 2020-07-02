شروط الالتحاق بالجامعات والكليات التقنية بالرياض

كشفت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، قبل يومين، الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات.

ودعت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني إلى الاطلاع على تفاصيل الجدول الزمني، ودليل القبول الإلكتروني، ومعايير وإجراءات القبول من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (من هنا)، وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (من هنا).

الجامعات المتاحة

وأوضحت لجنة القبول الموحد للطلاب أن بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب سيكون يوم الثلاثاء (23/11/1441هـ)، والإغلاق يوم الاثنين (29/11/1441هـ)، من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض.

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض الجامعات التالية:

جامعة شقراء.

جامعة المجمعة.

جامعة الملك سعود.

الكليات التقنية بمنطقة الرياض.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

كما أوضحت لجنة القبول الموحد أن التقديم على بوابة قبول الطالبات سيبدأ يوم الأربعاء (24/11/1441هـ)، والإغلاق يوم الثلاثاء (30/11/1441هـ)، من خلال بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض.

وتشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في الرياض الجامعات التالية:

جامعة الملك سعود.

الكلية التقنية في مدينة الرياض.

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

شروط القبول بالجامعات الحكومية والكليات التقنية

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وحددت لجنة القبول الموحد للطلاب، الشروط العامة الضرورية اللازم توافرها في المتقدم للالتحاق بالجامعات الحكومية والكليات التقنية، التي تتمثل في الآتي:

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.

ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مدة تزيد عن 5 سنوات.

أداء اختبار القدرات.

أداء الاختبار التحصيلي للتخصصات التي تتطلب ذلك.

أن تنطبق على الطالب شروط القبول المعلنة التي تحددها كل جامعة أو كلية تقنية.

أن يكون الطالب لائقًا طبيًّا.

تمنع أنظمة الجامعات قبول أي طالب سبق أن الحصول على البكالوريوس، كما تمنع أنظمة الكليات التقنية قبول أي طالب سبق أن الحصول على الدبلوم، كما يمنع قبول أي طالب كان مفصولًا لأسباب تأديبية من إحدى الجامعات الحكومية أو الكليات التقنية بالمملكة أو من أي مؤسسة أكاديمية أخرى.

أهداف القبول الإلكتروني الموحد

وأوضحت بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي؛ الأهداف التي تعمل من أجلها والتي تتمثل في:

تسهيل إجراءات القبول وتوحيدها من أجل توفير الوقت والجهد على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، من مشقة الحضور إلى مقر الجامعات أو الكليات التقنية.

تلافي تكرار إدخال البيانات في الجامعات أو الكليات التقنية.

زيادة أعداد المقبولين فعليًّا في الجامعات والكليات التقنية عن طريق عدم تكرار قبول الطالب في أكثر من جهة، والحد من الهدر في المقاعد بسبب انسحاب بعض الطلاب والطالبات.

الاستفادة من المقاعد المتاحة في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.

الاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة في كل جامعة أو كلية تقنية.

تمكين الطالب من التقديم على أكثر من جامعة وكلية تقنية في وقت واحد حسب رغبة الطالب، مع إمكانية التعرف على البدائل المناسبة.

الوضوح والشفافية في إجراءات القبول، وضمان فرص متساوية وعادلة للجميع وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص.

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