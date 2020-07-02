مديرية الجوازات تشترط سريان هوية مقيم عند إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن سريان هوية مقيم يعد شرطًا عند إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، وتفرض غرامة مقدارها ألف ريال حال عدم المغادرة بعد فترة صلاحية التأشيرة (60 يومًا).

وذكرت الجوازات- عبر حسابها بتويتر- أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة (٦٠ يومًا) تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.

وأضافت الجوازات، أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار، ويلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم، جاء ذلك ردًا على استفسارات من أحد المقيمين بالمملكة بخصوص تأشيرة الخروج النهائي.

Advertisements

اقرا أيضا:

الجوازات: تجديد الإقامة يستلزم سداد استحقاقات التابعين والمرافقين

مديرية الجوازات: مبادرة «عودة» متاحة حاليًا للمقيمين النظاميين فقط