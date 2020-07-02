للباحثين عن عمل.. «هدف» يحذر من إفشاء المعلومات الشخصية لطرف ثالث

حذر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الخميس، من الحسابات الوهمية، والتي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل، موضحًا أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث، قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات لعمليات غير نظامية.

وقال هدف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «تجنب إفشاء البيانات الرسمية الخاصة بك لأصحاب الحسابات الوهمية في قنوات التواصل الاجتماعي».

وأوضح أن «التواصل المباشر دون طرف ثالث يساعد المستفيد من الحصول على دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته في البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص».

Advertisements

وأشار صندوق (هدف) إلى أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث، قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات لعمليات غير نظامية، مؤكدًا أن استخدام التقنيات الرقمية في البرنامج ساهم بالتسهيل على كل المتقدمين والمتقدمات.

اقرأ أيضًا:

«هدف» يوضح تفاصيل مبادرة دعم أجور السعوديين بنسبة تصل 50% من الراتب

بالفيديو.. «هدف» يوضح تفاصيل مبادرة دعم التوظيف في القطاع الخاص بأثر رجعي