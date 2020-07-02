رياضي / الدوري الإنجليزي: أرسنال يحقق انتصاره الثاني على التوالي.



لندن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

في الجولة الـ 32 من

وأضاف السويسري غرانيت تشاكا الهدف الثاني في الدقيقة (37)،ليعود بعدها هداف الفريق أوباميانغ ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة (67)، قبل أن يختم البرتغالي سيدريك سواريش الأهداف عند الدقيقة (81).

وصعد أرسنال إلى المركز السابع مؤقتًا برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق توتنهام الذي يحل ضيفًا على شيفيلد يونايتد اليوم، في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز الأخير.

// انتهى //

13:53ت م

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لندن 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسفي الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي واصل أرسنال انتصاراته وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد خسارتين متتاليتين على مضيفه نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير بنتيجة 0-4، لهدافه الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ رفع بها رصيده إلى 19 هدفًا هذا الموسم ولحق بمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي إلى صدارة لائحة الهدافين.وأضاف السويسري غرانيت تشاكا الهدف الثاني في الدقيقة (37)،ليعود بعدها هداف الفريق أوباميانغ ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة (67)، قبل أن يختم البرتغالي سيدريك سواريش الأهداف عند الدقيقة (81).وصعد أرسنال إلى المركز السابع مؤقتًا برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق توتنهام الذي يحل ضيفًا على شيفيلد يونايتد اليوم، في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز الأخير.// انتهى //13:53ت م0092

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