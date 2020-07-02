السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 1035 جولة رقابية وتعقم وتطهر 887 موقعا



الدمام 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليه 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1035 جولة رقابية بالمنطقة قام بها المراقبين الصحيين، وذلك لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأسفرت الجولات عن قيد 72 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و 49 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و 3 مخالفات تكدس في مساكن العمالة.

وقامت الأمانة أيضا بغسل وتعقيم وتطهير 887 موقعاً بالمنطقة، باستخدام 183584 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 480 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما قامت برفع 7722 طنا من النفايات، وأزالت 4132 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9520 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

// انتهى //

13:52ت م

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