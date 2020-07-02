السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يرعى اجتماع مجلس إدارة تجمع حائل الصحي ويدشن خطة ‏اليوم الأول لتجمع حائل الصحي ‏



حائل 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل ‏اليوم اجتماع مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة حائل.

‏ وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها ‏حكومة خادم ‏الحرمين الشرفين و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ‏لتطوير القطاع الصحي ‏من خلال برامج التحول بهدف توفير الرعاية ‏الصحية و السكانية الشاملة و رفع ‏الجودة و تعزيز تجربة المريض و ‏الاستدامة منوهاً بما شهدته المنطقة من إنجازات ‏لتحسين الخدمات ‏الصحية تمثلت في افتتاح مستشفى الملك سلمان ومستشفى الولادة و ‏العديد ‏من المراكز و البرامج الصحية مثمناً جهود معالي وزير الصحة الدكتور ‏توفيق ‏بن فوزان الربيعة لتطوير القطاع الصحي في منطقة حائل.

‏ وأكد سموه على دعمه لمجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة حائل لتحقيق ‏تطلعات ‏القيادة الرشيدة وأهالي حائل بتقديم خدمات صحية شاملة و ‏متطورة .

‏ ودشن أمير منطقة حائل أعمال خطة اليوم الأول لنقل المستشفيات و ‏المراكز و ‏الموارد البشرية من المديرية العامة للشؤون الصحية إلى ‏التجمع الصحي بمنطقة حائل ‏‏, مشدداً سموه على أهمية تضافر الجهود بين التجمع ‏الصحي و كافة المنظومات ‏الحكومية و الشراكة المجتمعية لتكون ‏منطقة حائل نموذجاً متميزاً للتحول الصحي ‏الناجح ومقصداً للباحثين عن ‏أفضل مستويات الخدمات الصحية الشاملة و الرفاهية و ‏جودة الحياة من ‏حيث توفر متطلبات الصحة السكانية و الصحة العامة و الرعاية ‏الأولية و ‏الصحة العلاجية.

‏ من جانبه قدم وكيل وزارة الصحة للتخطيط و التحول و قائد مكتب تحقيق ‏الرؤية ‏بوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد الشيباني لسموه عرضاً ‏لبرنامج التحول الصحي ‏الذي تقوده وزارة الصحة على مستوى المملكة ‏مؤكداً دعم الوزارة للتحول الصحي ‏بالمنطقة لتحقيق تطلعات المواطنين ‏الكرام.

‏ من جهته قدم مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة لسمو أمير منطقة ‏حائل تقديرهم ‏و امتنانهم لما يجدونه من دعم و حرص لتقديم أفضل ‏الخدمات الصحية لمواطني ‏المنطقة و سكانها كما قدم المجلس لسموه ‏عرضاَ عن أهداف التحول لتطوير الصحة ‏الشاملة في منطقة حائل على ‏المدى القصير و البعيد و مسارات العمل في مكتب ادارة ‏التحول في ‏التجمع و خطة اليوم الأول لنقل المستشفيات و المراكز و المرافق ‏و ‏الموارد البشرية من المديرية العامة للشؤون الصحية الى التجمع و برنامج ‏تطوير ‏البنية الصحية بالمنطقة عن طريق برنامج الصناديق الاستثمارية ‏المرخصة من هيئة ‏سوق المال و الشراكة مع القطاع الخاص التي يعمل ‏عليها التجمع و إدارة الشراكة مع ‏القطاع الخاص في مكتب تحقيق الرؤية ‏بوزارة الصحة والتي تشمل الإحلال الكامل ‏لمستشفى الملك خالد و ‏استكمال و تجهيز و تشغيل مستشفى حائل العام كما شمل ‏التطوير الشامل ‏للأرض الواقعة بحي المصيف على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز ‏و ‏طريق مشار لتكون أنموذجاً صحياً وعمرانياً متكاملاً يعكس جودة الحياة و ‏يتضمن ‏العديد من المرافق الصحية و الاستشفائية و مراكز تعزيز الصحة ‏العامة و أنماط ‏الحياة الصحية و مراكز التميز و مرافق الإدارة و التدريب ‏و التعليم التنفيذي و ‏المدارس و الوحدات السكنية و الخدمات التجارية ‏والاستثمارية كما تتضمن المرافق ‏التي يعمل التجمع على تطويرها في ‏أرض المصيف إنشاء مستشفى متكامل للأورام و ‏مستشفى و مركزاً ‏للتأهيل الطبي و مركزاً للإقامة الممتدة و مركزاً للإصابات و ‏العظام و ‏مركزاً متقدماً للأسرة و مركزاً متطوراً للرعاية الأولية المعززة.

‏ كما تعمل منظومة الشراكة مع القطاع الخاص في التجمع لتطوير و إعادة ‏تأهيل ‏مستشفيات المحافظات و تطوير ثلاثة و سبعين مركزاً للرعاية ‏الأولية المعززة في ‏مدينة حائل و محافظات المنطقة.

‏ حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة تجمع حائل الصحي كلاً من مساعد وزير ‏المالية ‏عبدالعزيز بن متعب الرشيد و مستشار معالي وزير الصحة ‏ الدكتور أحمد ‏بن ‏محمد أبو عباة و عضو لجنة الاستثمار بمستشفى الملك فيصل التخصصي سعود ‏محمد ‏السبهان و معالي وزير الصحة و الرئيس التنفيذي ‏السابق للخدمات الصحية ‏البريطانية ان اتش اس ‏الدكتور إيان دالتون ورئيس المجلس المهندس عبدالله ‏بن ‏ابراهيم الرخيص.

‏ كما حضر الاجتماع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور ‏حمود بن فهد ‏الشمري والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة الدكتور ‏محمد الصغير و رئيس ‏وحدة أعمال الشمال بشركة الصحة القابضة ‏الدكتور خالد القميزي و نائب الرئيس ‏التنفيذي للتجمع الصحي بحائل ‏الدكتور خالد بن صالح آل علي.

‏ ‏// انتهى //‏

13:51ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يرعى اجتماع مجلس إدارة تجمع حائل الصحي ويدشن خطة ‏اليوم الأول لتجمع حائل الصحي ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.