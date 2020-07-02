السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يصدر قراراً بترقية 105 من منسوبي إمارة المنطقة



بريدة 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليه 2020 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , قراراً بترقية 105 من منسوبي إمارة منطقة القصيم والمحافظات والمراكز التابعة لها لعدد من المراتب .

واشتمل قرار سمو أمير منطقة القصيم على ترقية 44 موظفاً إلى المرتبة الثامنة و 61 موظفاً للمرتبة السابعة , مباركاً سموه لمن صدر لهم قرار الترقية , داعياً الله لهم السعادة والتوفيق.

من جهتهم عبر الموظفون الذين شملهم القرار عن سعادتهم بالترقية , مؤكدين بأنها ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد ودافعاً للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

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13:46ت م

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