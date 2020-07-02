السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة



الرياض 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ أحمد بن محمد بن عتيق وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه.

وتمنى سموه، التوفيق والنجاح له فيما كلف به, منوها سموه بدعم القيادة الحكيمة لكل مامن شأنه تطوير الأجهزة العدليه ورفع كفاءتها وقدرتها في الأنجاز والعمل .

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13:35ت م

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