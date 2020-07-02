السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تناقش استراتيجية شركة الجامعة الصحية



الرياض 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

نظمت شركة جامعة الملك سعود الصحية إحدى الشركات التابعة لشركة وادي الرياض ضمن خطة جامعة الملك سعود للتحول والتطوير ورشة عمل افتراضية لإعداد الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة للشركة.

وناقشت الورشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة القطاع الصحي في الجامعة للخمس سنوات المقبلة بحضور رئيس مجلس المديرين في الشركة الدكتور عبدالرحمن بن محمد المعمر، وأعضاء مجلس المديرين.

وتعد شركة جامعة الملك سعود الصحية إحدى شركات وادي الرياض بالجامعة المتخصصة في التشغيل الطبي للمستشفيات والمنشآت الصحية والأنشطة الخاصة بالمستشفيات ومراكز التحاليل الطبية ومراكز العلاج الوظيفي والتصوير الطبي.

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13:02ت م

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