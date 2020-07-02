السعودية اليوم / إحباط عملية هجرة غير شرعية في السواحل الشمالي التونسية



تونس 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

أحبط حرس الحدود البحري بمحافظة بنزرت شمال تونس عملية هجرة غير شرعية تورط فيها سبعة أشخاص كانوا على متن مركب صيد في اتجاه السواحل الأوروبية.

وأضافت مصادر أمنية بالجهة، أن حرس الحدود البحري ضبطوا المهاجرين الشرعيين في عرض البحر قبالة سواحل مدينة،بنزرت بعد أن تعطل مركبهم وأوشكوا على الغرق، مشيرة إلى أنه تم اقتياد الموقوفين إلى أحد موانئ الجهة في انتظار عرضهم على القضاء.

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13:00ت م

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