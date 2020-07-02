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هدف للباحثين عن عمل: احذروا الطرف الثالث
قد يتلاعب باستحقاق المستفيد أو استخدام معلوماته
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الخميس، التحذير من الحسابات الوهمية، والتي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل.
وقال هدف في تغريدة له إن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث، قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات لعمليات غير نظامية، مضيفًا: تجنب إفشاء البيانات الرسمية الخاصة بك لأصحاب الحسابات الوهمية في قنوات التواصل الاجتماعي.
وأضاف: التواصل المباشر دون طرف ثالث يساعد المستفيد من الحصول على دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته في البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص.
ولفت هدف إلى أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث، قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات لعمليات غير نظامية، مؤكدًا أن استخدام التقنيات الرقمية في البرنامج ساهم بالتسهيل على كل المتقدمين والمتقدمات.جديد الأخبار
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