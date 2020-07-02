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3.7 مليار ريال مبيعات السعوديين عبر مدى في شهر واحد
بواقع 18.1 مليون عملية في مايو الماضي
متابعات الخليج 365 - الرياض
ساعدت مجموعة إجراءات المدفوعات السعودية المجتمع السعودي على التكيف مع جائحة كورونا المستجد، حيث سجل شهر مايو من عام 2020، ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت، لتصل إلى 3.7 مليار ريال، بواقع 18.1 مليون عملية.
وارتفع إجمالي قيمة العمليات لخدمة “مدى” للدفع عبر أجهزة نقاط البيع خلال الشهر ذاته، لتصل إلى 23.4 مليار ريال، بواقع 159.4 مليون عملية، فيما ارتفع إجمالي عدد بطاقات مدى المستخدمة في الدفع عبر الإنترنت، خلال شهر مايو من عام 2020م، لتصل إلى 5.4 مليون بطاقة مدى.
أما شهر أبريل الماضي، فسجل ارتفاعاً لافتاً بدوره في إجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت، حيث بلغت 3 مليار ريال، بواقع 12.7 مليون عملية، فيما انخفض إجمالي قيمة العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع نتيجةً للإغلاق العام خلال فترة الحظر الكلي المفروض خلال الشهر ذاته، لتصل إلى 16.1 مليار ريال، بواقع 121.8 مليون عملية، فيما ارتفع إجمالي عدد بطاقات مدى المستخدمة في الدفع عبر الإنترنت، خلال شهر ابريل من عام 2020م، لتصل إلى 3.6 مليون بطاقة مدى.جديد الأخبار
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