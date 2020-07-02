- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
في ظل روتين الحياة اليومية التي باتت أسرع، أصبح من الشائع المعاناة من متاعب وآلام الرقبة.
وقال خبراء إنه إلى جانب وضع الجلوس غير السليم في العمل، قد يكون السبب وراء ذلك أيضًا استخدام الهواتف الذكية بصورة متكررة.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية؛ يجب على المرء أثناء العمل أو أثناء استخدام الهاتف الذكي، التحقق بانتظام من وضعية جلوسه.
وتنصح حملة "من أجل ظهر أكثر صحة"، التي أطلقتها إحدى الجمعيات الطبية الألمانية بالنظر إلى الهاتف دون خفض الرأس.
وأشار المختصون إلى ضرورة ممارسة تمارين لتقوية عضلات الظهر بما يقي من آلام الرقبة، التي عادة ما تكون ناتجة من شد العضلات، وتصلبها حول الفقرات العنقية وأعلى الظهر.
وشددت الحملة على ضرورة الجلوس على كرسي مكتب يتيح للفرد أن يكون ظهره مستقيمًا أغلب ساعات العمل.آلام الرقبة
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 12:51 PM
وضعية الجلوس بشكل مستقيم وممارسة تمارين تقوية عضلات الظهر أهمهاتعاني من آلام الرقبة؟.. نصائح هامة خلال العمل أو استخدام الهواتف الذكية
في ظل روتين الحياة اليومية التي باتت أسرع، أصبح من الشائع المعاناة من متاعب وآلام الرقبة.
وقال خبراء إنه إلى جانب وضع الجلوس غير السليم في العمل، قد يكون السبب وراء ذلك أيضًا استخدام الهواتف الذكية بصورة متكررة.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية؛ يجب على المرء أثناء العمل أو أثناء استخدام الهاتف الذكي، التحقق بانتظام من وضعية جلوسه.
وتنصح حملة "من أجل ظهر أكثر صحة"، التي أطلقتها إحدى الجمعيات الطبية الألمانية بالنظر إلى الهاتف دون خفض الرأس.
وأشار المختصون إلى ضرورة ممارسة تمارين لتقوية عضلات الظهر بما يقي من آلام الرقبة، التي عادة ما تكون ناتجة من شد العضلات، وتصلبها حول الفقرات العنقية وأعلى الظهر.
وشددت الحملة على ضرورة الجلوس على كرسي مكتب يتيح للفرد أن يكون ظهره مستقيمًا أغلب ساعات العمل.
، تعاني من آلام الرقبة؟.. نصائح هامة خلال العمل أو استخدام الهواتف الذكية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تعاني من آلام الرقبة؟.. نصائح هامة خلال العمل أو استخدام الهواتف الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.