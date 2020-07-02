، 220 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.. وشفاء 675 حالة بالكويت ،

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سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3315.
وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة أن من بين الإصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل، و10 في ضواحي القدس، و4 في محافظة رام الله والبيرة، و4 في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، وواحدة في محافظة جنين، وأخرى في محافظة قلقيلية، بينما بلغت حالات التعافي 634 حالة، فيما بلغت الوفيات 11 حالة وفاة حتى الآن.
وفي الكويت، اعلنت وزارة الصحة اليوم، شفاء 675 إصابة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 38390 شخصاً.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
من ناحية أخرى، أعلن المغرب، اليوم عن تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين منذ بداية الوباء إلى 12854، فيما استقر عدد الوفيات عند 228 بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 9052 بعد تعافي 132 شخصاً.فيروس كورونا الجديد
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 12:47 PM
218 حالة في المغرب رفعت عدد المصابين منذ بداية الوباء إلى 12854220 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.. وشفاء 675 حالة بالكويت
سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3315.
وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة أن من بين الإصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل، و10 في ضواحي القدس، و4 في محافظة رام الله والبيرة، و4 في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، وواحدة في محافظة جنين، وأخرى في محافظة قلقيلية، بينما بلغت حالات التعافي 634 حالة، فيما بلغت الوفيات 11 حالة وفاة حتى الآن.
وفي الكويت، اعلنت وزارة الصحة اليوم، شفاء 675 إصابة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 38390 شخصاً.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
من ناحية أخرى، أعلن المغرب، اليوم عن تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين منذ بداية الوباء إلى 12854، فيما استقر عدد الوفيات عند 228 بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 9052 بعد تعافي 132 شخصاً.
، 220 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.. وشفاء 675 حالة بالكويت ،
المصدر : الخليج 365
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