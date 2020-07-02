جامعة الملك خالد تعلن دورات مجانية للباحثين عن عمل وأفراد المجتمع

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تعلن جامعة الملك خالد عن طرح دورات تدريبية مجانية عن بعد (للرجال والنساء) في عدد من المجالات ضمن مشروع (مبادرون) مع شهادات معتمدة تستهدف الباحثين والباحثات عن عمل وكافة فئات المجتمع على النحو التالي:
– دورة مهارات سوق العمل في ظل الثورة الصناعية الرابعة
موعد الدورة: الأحد القادم 1441/11/14هـ من 7 مساءاً حتى 9 مساءاً.
هدف الدورة: فهم التغيير الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة والتعرف على أنواع المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل.
– دورة بناء الثقة بالنفس للأجيال
موعد الدورة: الأحد القادم 1441/11/14هـ من 7 مساءاً حتى 9 مساءاً.
هدف الدورة: تعريف الثقة بالنفس وصفات الواثق من نفسه، وأهمية الثقة بالنفس في الحياة وتمييز النقاط التي تضعفها أو تعززها.
طريقة التسجيل:
يبدأ التسجيل من اليوم الأربعاء 1441/11/10هـ عن طريق الروابط التالية:
– للتسجيل في (دورة مهارات سوق العمل في ظل الثورة الصناعية الرابعة): إضغط هنا
– للتسجيل في (دورة بناء الثقة بالنفس للأجيال): إضغط هنا
#دورات_عن_بعد
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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