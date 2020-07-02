غرفة المدينة المنورة تعلن 100 وظيفة بشركة طاقات ماكسيموس الخليج

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تعلن غرفة المدينة المنورة (منصة التوطين) عن توفر (100) وظيفة شاغرة للرجال بمسمى (مشغل فني) للعمل في شركة (طاقات ماكسيموس الخليج) برواتب تتراوح من (5,000 إلى 9,000) ريال شهرياً على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– حاصل على دبلوم فني والافضلية لتخصصات (فني تبريد وتكييف).
– خبرة سابقة لا تقل عن سنة واحدة.
الوصف الوظيفي:
العمل في المنصات البحرية الخاصة بآبار البترول البحرية وسوف يكون العمل على نحو (14) يوم عمل و (14) يوم اجازة، تتطلب تخصاصات فنية للإلتحاق والقدرة على التنقل مع توفير امتيازات كاملة للموظف.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1441/11/10هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/2ZrNQod ويستمر حتى الأحد 1441/11/14هـ (الموافق 2020/7/5م).
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