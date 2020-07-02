3 مزايا في iOS 14 لم يتحدث عنها أحد بعد

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أعلنت شركة آبل عن نظام iOS 14 خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، حيث يتضمن نظام التشغيل الجديد إعادة تصميم الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون، وميزة (صورة داخل صورة)، وعناصر واجهة مستخدم أفضل، وطريقة جديدة لتنظيم تطبيقاتك تحمل اسم (App Library)، وواجهة (سيري) الجديدة، وتأتي هذه المزايا جنبًا إلى جنب مع تطبيق ترجمة جديد، بالإضافة إلى القدرة على فتح سيارتك باستخدام هاتف آيفون.

لكن ما لم تذكره شركة آبل هو الذي لفت انتباهنا، حيث إن هناك مزايا مهمة في النظام الجديد لم تشاركها لأي سبب، على سبيل المثال: في تطبيق (Health) هناك ميزة تسمى (Sleep) تسمح لك بتتبع أهداف النوم وتحديدها.

مزايا في iOS 14 لم يتحدث عنها أحد بعد:

تعيين تطبيقات الطرف الثالث كمتصفح الإنترنت الافتراضي وتطبيق البريد الإلكتروني:

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باستخدام iOS 14 يمكنك تعيين تطبيق تابع لجهة خارجية باعتباره البريد الإلكتروني الافتراضي أو تطبيق المتصفح لجهاز آيفون. هذا يعني أنه يمكنك جعل فايرفوكس متصفحك الافتراضي وجيميل هو تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي.

الطريقة التي يعمل بها نظام iOS 14 هو أنه يجب على المطور الإبلاغ عن كون تطبيقه متصفحًا أو تطبيق بريد إلكتروني،وستعمل هذه الميزة الجديدة على كل من iOS 14 و (iPadOS)، لكنها تقتصر على البريد الإلكتروني والمتصفح، لذلك لا توجد طريقة لتعيين خرائط جوجل كتطبيق افتراضي في الوقت الحالي.

التقاط الصور بشكل أسرع باستخدام آيفون:

يشير موقع آبل على الويب إلى أن iOS 14 يُدخل تحسينات على تطبيق الكاميرا للحصول على أداء أسرع من اللقطة الأولى، وهذه ميزة مثيرة للاهتمام، حيث تسمح لك بتثبيت التعريض بشكل منفصل عن التركيز، هذا يعني أنه يمكنك ضبط صورتك بدقة حتى قبل التقاطها.

المذكرات الصوتية تحصل على صوت محسَّن:

يقدم النظام الجديد أدوات جديدة لتنظيم التسجيلات الصوتية في تطبيق (Voice Memo)، هناك أيضًا ميزة تحسين التسجيل الجديدة تمامًا، التي تتيح لك تحسين جودة الصوت للتسجيلات أيضًا.

