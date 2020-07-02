جديد التطبيقات: NotificationHistory لإدارة إشعاراتك بكفاءة على أندرويد

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NotificationHistory هو تطبيق يدير إشعاراتك على أندرويد بطريقة منظمة وبنفس الوقت الحفاظ على شريط الإشعارات مرتبًا، ومعه يُمكِن لمستخدمي أندرويد تصنيف الإشعارات وتجميعها في مجموعات مخصصة، كذلك قراءة الرسائل من التطبيقات دون فتحها، وحتى حذف الرسائل بلمسة والبحث في سجل الإشعارات فضلًا وحظر إشعارات التطبيقات المحددة.

وبشكل أكثر تفصيلًا، عند تحميلك للتطبيق وفتحه، ستُلاحظ بأن شاشته الرئيسية تتضمن علامة تبويب مخصصة للإشعارات غير المقروءة وعلامة ثانية لتاريخ الإشعارات المحفوظة..، تليها علامات تبويب محجوزة لأي مجموعات تم إنشاؤها، بينما توجد الإشعارات غير المقروءة في القسم المركزي، وفي أسفل يوجد شريط للتبديل من شاشة الإشعارات إلى شاشة الإعدادات.

وفي الإعدادات، يمكنك تكوين قائمة التطبيقات التي سيتم حفظ الإشعارات الخاصة بها وتلك التي سيتم حظرها عبر مفاتيح التبديل ذات الصلة وإنشاء مجموعات مخصصة لتجميع هذه الإشعارات.

أخيرًا، يتوفر تطبيق NotificationHistory لنظام أندرويد مجانًا وبدون عمليات شراء داخلية، ولكنه مدعوم بالإعلانات، ويكفي للعمل معه، ان يكون جهازك يعمل بإصدار اندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق NotificationHistory على أندرويد.

