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عرض تقرير إخباري، أمس الأربعاء تفاصيل جديدة بشأن قضية النائب البنغالي الذي تم اعتقاله الشهر الماضي، في الكويت، بتهمة غسيل الأموال والمتاجرة بالبشر.
وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، فإن النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، قال في تحقيقات النيابة العامة، بعد إسناد 3 تهم إليه، هي ”الاتجار بالبشر والإقامات، وغسل الأموال، والرشاوى“: ”أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف“.
ونقلت عن مصدر مطلع على التحقيقات قوله إن ”النائب البنغالي نفى اتهامه بإعطاء رشاوى من تلقاء نفسه، مبررا ذلك بالقول: ”لدي 9 آلاف عامل في الكويت، ومناقصات سليمة %100، ولا جهة اشتكت من إنجازي للعمل، لكن بعض المسؤولين يعطلون مناقصاتي ولا يمررونها إلا بدفع المال. ماذا أفعل في هذه الحالة؟“.
ووفق المصدر فإن ”إسلام“ قال في التحقيقات إن ”شركاته تملك معدات لا تملكها الشركات الأخرى، كدليل على جودة الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية المتعاقد معها، لكن المشكلة كلها تكمن في بعض المسؤولين“.
وأضاف أنه ”ليس شرطا أن يؤخذ بدفاع البنغالي عن نفسه، وتبقى النيابة سلطة الاتهام، وستحيله، ومن وردت أسماؤهم بالتحقيقات، إلى محكمة الجنايات فور الانتهاء من جمع الأدلة والمستندات“.
كانت هذه تفاصيل خبر البنغالي المتهم بالرشاوي وغسل أموال بالكويت” يخرج عن صمته ويعترف : ”أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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