مديرية الجوازات: لا رسوم على إجراء نقل معلومات جواز السفر

أكّدت المديرية العامة للجوازات أنه لا يترتب رسوم على إجراء نقل معلومات جواز السفر، مشيرة إلى أنه يشترط وجود المستفيد داخل المملكة ليتمكن من إجراء نقل المعلومات، وقالت المديرية العامة للجوازات: «أهلًا بك، لا يترتب رسوم على إجراء نقل المعلومات. سعدنا بتواصلك»، وأوضحت أنه «يشترط وجود المستفيد داخل المملكة لتتمكن من إجراء نقل المعلومات».

جاء ذلك ردًا من الجوازات على استفسار عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» مفادها: «هل هناك أي رسوم لنقل معلومات جواز سفر جديدة؟»، وسؤال آخر: «كيف يمكنني نقل معلومات من الجواز القديم إلى الجديد وأنا خارج المملكة؟ مع العلم أن الخروج والعودة منتهية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق مبادرة «عودة» التي تقتضي، وبشكل استثنائي، تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي) من السفر جوًّا إلى بلدانهم؛ وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر».

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية؛ حيث سيتم إرسال رسالة نصية إلى المستفيد موضحٍ بها موعدُ الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يؤمن المستفيد تذكرة سفره ويستكمل إجراءات السفر.

وبينت أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة (عودة) وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – مدينة المغادرة – مطار الوصول)، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمة، وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)؛ وذلك لتسهيل الاستفادة من المبادرة على المقيمين.

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وأكدت وزارة الداخلية أن المغادرة ستكون «عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير محمد بن فهد بالدمام»، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم، إمكانية الوصول إلى مطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.

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