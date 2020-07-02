«تنبيهات الأرصاد»: رياح وأتربة بنجران.. وأمطار رعدية على جازان

تؤدي إلى تدني الرؤية.. وتستمر حتى السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إلى نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات (العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم وجود فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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