وزير الصناعة: إنتاج 10 ملايين كمامة يوميًا لمواجهة أزمة كورونا

كشف وزير الصناعة، بندر الخريف، عن أن إنتاج المملكة من الكمامات تضاعف 5 مرات خلال أزمة كورونا، وقال الوزير إن إنتاج السعودية من الكمامات وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليون كمامة يوميًا، وذكر أن الحجم المستهدف من الإنتاج يصل إلى 10 ملايين كمامة يوميًا.

ويصب تصريح وزير الصناعة، بندر الخريف، في اتجاه الجهود التي تبذلها السعودية لتعزيز جاذبية الصناعة المحلية، عبر عدد من المبادرات والقرارات على مختلف المستويات الجمركية والمالية والتنظيمية، عبر مبادرات وتشريعات هدفها تسهيل الاستثمارات في قطاعات صناعية حيوية ومتعددة، من بينها قطاع التعدين.

وتعمل وزارة الصناعة السعودية على تعديل وتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع الخاص؛ للتوسع في قطاعات إنتاجية مهمة (لاسيما المصانع المتعلقة بالأغذية والأدوية التي استفادت من حزم الدعم) برزت الحاجة على نطاق عالمي لها خلال فترة جائحة كورونا.